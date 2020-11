Kinesiska propagandan: Importerad mat bakom covid-smittan

Munskydd, masstestning, och nedstängning av drabbade bostadsområden förklarar de låga smittotalen i Kina. Men samtidigt som samhället i princip är helt öppet efter vinterns utbrott, är vaksamheten stor.

Ingen släpps in i landet utan två veckors karantän och vid minsta symptom sätts åtgärder in direkt. Alla som reser inom landet måste registrera via sin smartphone var man har varit.

Utlänningar i landet ombeds också att rapportera sitt hälsotillstånd till utrikesdepartementet dagligen.

Fryst mat i fokus

I Wuhan som beskrivs som smittans epicentrum ser man inte många spår av vinterns pandemi förutom att den ökända skaldjursmarknaden i Huanan är stängd och igenbommad.

Men i väntan på att WHO ska komma med sin utredning om hur smittans uppkommit gör regeringstrogna medier i Kina sitt bästa för att lansera sina teorier.

Och just nu är fryst importerad mat i skottgluggen för den kinesiska propagandan.

Det skulle kunna innebära att spridningen visserligen tog fart här på skaldjursmarknaden i Wuhan – något som är svårt att förneka – men att den kom utifrån.

Till exempel skriver den regeringstrogna tidningen China Daily på sin Facebooksida i veckan att viruset inte startade i Wuhan utan kom in i landet.

Kinas smittskyddsinstitut förmodar att överföring skett på avdelningen med fryst mat, och kinesiska forskare säger sig ha bevis för att viruset kan vara aktivt en längre tid just på kalla ytor – en spridningsrisk som internationella forskare tror är liten.

Tar inga risker

Denna senaste teori har fått stor spridning i Kina. På flera internationella skolor i Peking uppmanas föräldrar att larma om de hanterar fryst mat i sitt arbete.

För ett par veckor sedan upptäcktes ett litet kluster av smitta i Tianjin, hos en man som jobbar just med fryst importerad mat.

Mannens alla anhöriga och alla han kommit i kontakt med sattes snabbt i karantän. Smittan är just nu under kontroll, men inför vintern i Kina tar man inga risker.