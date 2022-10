Rishi Sunak blir Storbritanniens näste premiärminister

Rishi Sunak tackar i ett kort anförande på måndagseftermiddagen ödmjukt för förtroendet från Tories och säger sig vara hedrar över uppdraget att leda partiet och landet.

Han påtalar att Storbritannien är ett ”fantastiskt land”, men betonar samtidigt att landet står inför en stor ekonomisk utmaning.

– Vi behöver nu stablitet och enighet och min högsta prioritet är att ena partiet och landet. Det är det enda sättet som vi kommer att överkomma hindren och bygga ett mer välmånde land för våra barn och barnbarn, säger Sunak och fortsätter:

– Jag lovar att jag kommer tjäna det brittiska folket med integritet och ödmjukhet. Jag kommer att arbeta dag ut och dag in för att levera till det brttiska folket.

Ende ledamoten som samlade tillräckligt stöd

Sunak lyckades, som ende Tory-ledamot, samla ihop tillräckligt med stöd från de konservativa parlamentsledamöterna.

Hans motståndare Penny Mordaunt var med i matchen in i det sista och lyckades enligt The Telegraph samla stöd från 96 ledamöter, mot de 100 som krävdes för att ställa upp i valet, och meddelade strax innan tidsfristen löpte ut klockan 15.00 svensk tid att hon kastar in handduken.

Sir Graham Brody, ordförande för 1922-kommittén som utser Tory-partiets ledare, tillkännagav kort därefter att Sunak tar över partiledar- och därmed premiärministerposten.

Valet stod mellan Sunak och Mordaunt sedan den före detta premiärministern Boris Johnson, som också var utmanare till posten, på söndagen dragit tillbaka sin kandidatur.

Avgick i protest mot Johnson

42-årige Sunak är uppvuxen i Southampton i södra England och är utbildad vid universiteten i Oxford och Stanford. Han valdes in i det brittiska parlamentet 2015 och utsågs till finansminister i Boris Johnsons regering 2020 innan han, som en av de första ledamöterna, tidigare i år avgick i protest mot Johnsons ledarskap.

Sunak blir den yngste brittiske premiärministern sedan Lord Liverpool år 1812 och den tredje inom loppet av ett år. Hans företrädare Liz Truss besatt positionen i blott 45 dagar sedan hon på fredagen tvingades att avgå efter att bland annat ha lagt fram flera kritiserade förslag om kraftiga skattesänkningar.

Innan Sunak formellt utses till ny premiärminister måste Truss be kung Charles III om att få avgå och kungen i sin tur be Sunak att bilda en ny regering, vilket kan ske tidigast på tisdagen.