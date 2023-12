Ny rapport: Sexuellt våld mot demonstranter i Iran

Enligt en ny rapport från Amnesty International har säkerhetsstyrkor i Iran under 2022 använt våldtäkt och andra former av sexuellt våld mot demonstranter under proteströrelsen i landet.

Amnesty har intervjuat 45 personer som blivit utsatta, varav 26 män, 12 kvinnor och sju barn. De vittnar bland annat om våldtäkter, gruppvåldtäkter och/eller andra former av sexuellt våld efter att ha gripit. Förövarna har varit från den iranska underrättelse- och säkerhetstjänsten och även inom olika delar av poliskåren.

Offer har dömts till döden

Fem av de offer som Amnesty intervjuat har dömts till döden. Enligt organisationen har en av dem redan avrättats, och en annan dog i fångenskap.

För förövarna råder en systematisk straffrihet, bedömer människorättsorganisationen.

– Ett tydligt tecken på det är att inga anklagelser om våldtäkt eller sexuellt våld någonsin har utretts och än mindre lagförts, säger Anna Johansson.

Protester fortsätter

I september, på årsdagen för Mahsa Aminis död, samlades människor till nya protester i Iran. Missnöjet har inte tystats, även om regimen har återinrättat moralpolisen och skärpt straffen för kvinnor som inte bär slöja.

Protesterna fortsätter lågintensivt, men det är också väldigt tydligt att förtrycket fortsätter, säger Anna Johansson.

På söndag tilldelas den fängslade människorättsaktivisten Narges Mohammadi Nobels fredspris för sitt arbete för kvinnors rättigheter i Iran. Priset tas emot av hennes anhöriga eftersom Mohammadi sitter fängslad i hemlandet.