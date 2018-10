FBI: Vita pulvret på CNN:s redaktion ”inte biologiskt farligt”

Hittills har tio sprängladdningar hittats. De flesta har varit adresserade till politiker, däribland Hillary Clinton och Barack Obama, men två av brevbomberna har även skickats till andra välkända personer i USA, skådespelaren Robert De Niro och miljardären George Soros.

I ett av paketen, som skickades till CNN:s redaktion, fann man även ett kuvert som innehöll ett vitt pulver. Under en presskonferens som hölls torsdag kväll, svensk tid, bekräftade William Sweeney från FBI, att pulvret ”inte var biologiskt farligt” samt att man nu fortsätter med analysen av innehållet.

”Definitivt terrorism”

Under samma presskonferens framhöll New Yorks borgmästare, Bill de Blasio att alla invånare i staden är säkra och att man ”kommer att hitta de skyldiga”. Han sa även att man kommer att ta ”proaktiva steg för att skydda dem som är under attack” och att det ”absolut rör sig om terrorism”.

Samtliga paket som upptäckts i dagarna kommer att analyseras vid FBI:s labb i Quantico.

Ledtrådar i Florida

Utredningen av brevbomberna är enligt FBI i ett tidigt skede, just nu ligger fokus på ledtrådar som finns i delstaten Florida, i sydöstra USA. Man utesluter inte att fler paket än de som hittills hittats kan ha skickats till ytterligare personer, skriver nyhetskanalen CNN.

Det är fortfarande oklart vem eller vilka som ligger bakom bomberna som man tror har riktats mot personer kritiska till USA:s president Donald Trump.

Ingen av bomberna har än så länge detonerat, och ingen person har kommit i fysisk skada, enligt CNN.