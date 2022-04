Ökade spänningar på Västbanken – flera dåd de senaste veckorna

Fyra attacker med dödlig utgång har på kort tid inträffat i Israel. Terrorrörelsen IS har tagit på sig flera av våldsdåden.

Den 7 april dödades tre personer och minst tio skadades vid en skjutning på en bar i centrala Tel Aviv. Den palestinska man som öppnade eld mot besökarna sköts senare till döds av israelisk säkerhetspolis. Både terrorstämplade Hamas och den väpnade militanta extremiströrelsen Islamiska jihad har sagt att man välkomnat dådet, men inte tagit på sig ansvaret.

De senaste veckornas våld är det dödligaste i Israel på flera år, konstaterar SVT:s korrespondent Samir Abu Eid, som tillsammans med fotograf Salim Alsabbagh varit på plats i Israel i samband med flera av dåden.

– De plötsliga terrordåden den senaste tiden har kommit som en överraskning för många, och det finns en oro för att personer inspireras att genomföra fler dåd. I värsta fall kan fler dåd och mer våldsamheter leda till ännu ett krig. Det hände förra året och det kan hända igen, säger Samir Abu Eid.

Högtider sammanfaller

I fjol ledde konfrontationer mellan palestinier och israelisk militär under ramadan till ett elva dagar långt krig mellan Israel och extremister i Gaza. Ramadan pågår just nu och det finns en oro i Israel kopplat till att ramadan i år sammanfaller med den kristna påsken och judisk pesach, en av de viktigaste judiska högtiderna. Al-Aqsamoskén har länge varit i centrum för konflikter mellan Israel och Palestina – med anledning platsens betydelse inom både islam och judendomen.

– Det spelar jättestor roll hur Israel agerar kring eventuella avspärrningar runt al-Aqsamoskén och hur man begränsar tillträdet. Det brukar kunna bli spänt under ramadan eftersom palestinier vill gå dit och be, det är särskilt viktigt under ramadan. Om de blir stoppade av soldater kan det utbryta våldsamheter, säger Samir Abu Eid.

USA fördömer

Efter dådet i Tel Aviv den 7 april gav Israels premiärminister Naftali Bennett landets armé och säkerhetstjänst ”full handlingsfrihet” i kampen mot de dödliga attackerna. Sedan dess har landets militära närvaro ökat på Västbanken och den senaste veckan har israeliska styrkor genomfört flera insatser, enligt palestinska hälsomyndigheten.

Enligt Vita huset har USA:s vicepresident Kamala Harris på torsdagen i samtal med Israels president Isaac Herzog fördömt ”den senaste tidens terroristattacker” i Israel.