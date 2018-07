Ökänd fransk gangster rymde med helikopter

Under 90-talet ledde Redoine Faïd en liga som som specialiserat sig på väpnade rån, juvelstölder och utpressning i Parisområdet. I dag är 46-åringen av en av Frankrikes mest ökända gangsters, inte minst efter den självbiografi som Redoine Faïd gav ut 2009 och där han sade sig ha lämnat det kriminella livet bakom sig.

Dömdes till 25 års fängelse

Att Redoine Faïd lämnat gangsterlivet bakom sig visade sig snart vara en sanning med modifikation. 2010 dömdes han för delaktighet i ett väpnat rån där en polis dödades. 2017 dömdes Redoine Faïd till 18 års fängelse för rånet. Domen överklagades vilket ledde till att påföljden ökade till 25 år.

Men nu har alltså Redoine Faïd alltså lyckats rymma från fängelset under dramatiska former. Det rapporterar bland andra AFP. Under söndagsmorgonen landade en stulen, belgiskregistrerad helikopter, på en oinhägnad innergård i fängelset i Réau, öster om Paris.

Samtidigt som helikoptern landade dök tre kraftigt beväpnade kumpaner till Redoine Faïd upp vid fängelset och krävde dennes frisläppande. Detta för att skapa en distraktion.

”Ett hot mot det franska samhället”

Redoine Faïd, som befann sig i ett besöksrum, fördes till den väntade helikoptern som flög iväg med både honom och kumpanerna. Helikoptern hittades senare utbränd i en förort norr om Paris.

Polisen, som misstänker att flykten fortsatte med bil, har nu mobiliserat alla resurser för att hitta Redoine Faïd som Yoan Karar – generalsekreterare för de franska kriminalvårdsarbetarnas fackförbund – beskriver som ett hot mot det franska samhället i en intervju med BFM TV.

Har flytt förr

Det är inte första gången Redoine Faïd rymt under dramatiska former. 2013 flydde han från fängelset i Lille-Sequedin genom att spränga sig genom fem dörrar och ta fyra personer som gisslan. Först en och en halv månad senare kunde Redoine Faïd gripas på ett hotellrum.