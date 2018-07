Pojkarna i thailändska grottan hälsar: Vi mår bra

I en av filmerna, som har lagts upp på den thailändska marinens Facebooksida , presenterar sig var och en av pojkarna och säger att de mår bra. Flera av dem har räddningsfiltar på sig.

Deras 25-årige tränare, som var med pojkarna när de gick in i grottan efter fotbollsträningen den 23 juni, pratar inte i filmen.

Inget räddningsförsök just nu

Pojkarna hittades sent på måndagen av brittiska dykare efter att ha tillbringat nio dygn instängda i grottsystemet. Enligt thailändska myndigheter riktas åtgärderna nu in på att bygga upp pojkarnas fysiska och mentala styrka, eftersom de har magrat under tiden i grottan.

I nuläget finns tre alternativ för att få ut pojkarna. Antingen kan de dyka ut genom en befintlig öppning, ta sig ut genom ett nyborrat hål, eller vänta tills regnperioden är över.

Riskabelt att dyka utan träning

Det bedöms som riskabelt att dyka ut eftersom pojkarna aldrig har dykt förut och en del kanske inte kan simma alls. Det sista alternativet skulle kunna bli långdraget. Mat, medicin och utrustning för fyra månader har levererats till en plats under jord.

Därför kommer inte något räddningsförsök att ske under onsdagen för att få ut pojkarna ur grottan, enligt en thailändsk tjänsteman, rapporterar The Guardian.