Putin bjuder in både Nord- och Sydkorea till toppmöte

Det var under fredagen första gången på 19 år som en sydkoreansk president var på statsbesök i Ryssland. Under mötet diskuterade Vladimir Putin och Moon Jae-In möjligheterna till en gasledning mellan Ryssland och Sydkorea – som i sådana fall skulle gå genom Nordkorea. Mötet avslutades med en gemensam presskonferens där Putin sedan också bjöd in Moon till toppmötet i Vladivostok.

Även kinesiska och japanska ledarna har vidtalats, men hittills har bara Japans premiärminister Shinzo Abe bekräftat att han kommer att delta, enligt TT.

Putin sade också att han välkomnade det historiska mötet mellan Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump. Kim har ännu inte svarat på inbjudan till Vladivostok-mötet, som inleds den 11 september och vars ämne är ekonomiska frågor.