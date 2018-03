Razzia begärd mot analysföretaget Cambridge Analytica

ICO-chefen Elizabeth Denham säger till brittiska Channel 4 news att Cambridge Analytica vägrat samarbeta med myndigheten och att man därför kommer ansöka om att få genomföra en husrannsakan under tisdagen.

– Vi behöver komma åt deras databaser och servrar för att förstå hur data samlades in eller togs bort av Cambridge Analytica, säger Elizabeth Denham till Channel 4 News.

Kritik mot Facebook

Det var tidningarna New York Times och Guardian-ägda brittiska The Observer som under helgen avslöjade att analysföretaget Cambridge Analytica samlat in personlig data från över 50 miljoner facebook-användare.

Trumpkampanjen anlitade Cambridge Analytica i juni 2016 och betalade över 6,2 miljoner dollar (motsvarande nära 51 miljoner kronor) för dess tjänster.

Avslöjandet väckte stor uppmärksamhet i USA där flera politiker krävt att frågan utreds, samt att Facebooks vd Mark Zuckerberg vittnar för kongressen.

Anlitade eget team

Facebook har anlitat egna IT-forensiker från firman Stroz Friedberg för att undersöka hur läckan uppstått och försäkra sig om att information som samlats av Cambridge Analytica har förstörts. Ett team från Stroz Friedberg var på plats vid analysföretagets kontor i London på måndagskvällen, men avstod från att gå in på begäran från den brittiska datainspektionen, skriver Reuters.

Facebook har fått mycket kritik, bland annat har de anklagats för att ha känt till dataläckan sedan 2015. Företagets aktie sjönk under måndagen med nästan sju procent.

Nya anklagelser mot företaget

Channel 4 News har även publicerat en video där höga chefer på Cambridge Analytica antyder att företaget kan använda mutor, prostituerade och ex-spioner för att påverka valkampanjer runt om i världen. En reporter med dold kamera utgav sig för att vara en fixare för en rik klient som hoppas påverka valet i Sri Lanka.

Företagets högste chef Alexander Nix föreslår exempelvis för reportern hur en sexskandal potentiellt kan skapas:

”Skicka några flickor till kandidatens hus, vi har stor erfarenhet av sådant.”, säger Nix i videon.

Cambridge Analytica har tillbakavisat alla anklagelser och säger i sin tur att Channel 4 News reportage innehåller falska påståenden och felaktigheter, skriver the Guardian.