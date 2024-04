Sju hjälparbetare döda efter flyganfall i Gaza

Sent under måndagen kom rapporter om hjälparbetarnas död. Under tisdagen skrev AP att det fanns bilder på kropparna från ett sjukhus i Gaza. Flera av de döda kropparna ska ha haft hjälporganisationens logga på sina kläder.

Organisationen bekräftar att de döda är från Storbritannien, Polen, Australien, Palestina och USA/Kanada (dubbelt medborgarskap).

”Detta är oförlåtligt”

Hjälparbetarna reste i tre bilar med organisations logga då attacken inträffade. Detta efter att de lämnat 100 ton mat och organiserat sin resväg med den israeliska militären, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

”Detta är inte bara en attack mot WCK, detta är en attack mot humanitära organisationer som hjälper i de mest akuta situationer där mat används som vapen. Detta är oförlåtligt”, säger organisationens vd Erin Gore.

World Central Kitchen är organisationen bakom de uppmärksammade skeppen med mat till Gaza men pausar nu sin verksamhet i regionen efter anfallet.

Vem som ligger bakom attacken har inte kunnat bekräftas. Den israeliska militären ska göra en intern utredning av händelsen, skriver AP.

SVT har sökt World Central Kitchen som hänvisar till sitt pressmeddelande.