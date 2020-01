Svensk på plats i Bagdad: Påminner om krigsutbrottet 2003

För andra dagen i rad har raketer fallit över Bagdad – under söndagen skadades sex personer i attackerna som bland annat riktats mot den gröna zonen, där USA:s ambassad och flera myndighetsbyggnader ligger. Det uppger poliskällor för Reuters.

SVT Nyheter har varit i kontakt med en svensk som är på plats i Bagdad och han är orolig över att den hotfulla situationen fortsätter att eskalera.

– Läget påminner just om 2003 när USA invaderade Irak. Folk bunkrar matvaror i väntan på att det kan bli krig när som helst. Amerikanska drönare och stridsflygplan hörs över Bagdad. Sirenerna hörs och blandas med ljudet av raketsmällar, säger han.

Mannen vill vara anonym i rädsla för sin säkerhet.

”Känns som att det när som helst kommer att bli proxykrig”

Svensken är inte ensam om att vara orolig.

– I dag var det mer oroligt än i går och vi tror att varje dag kommer att bli sämre än dagen innan. Det känns som att det när som helst kommer att bli proxykrig (krig via ombud, reds anm.) i Irak mellan USA och Iran. Vi är mest oroliga för Irans attacker för de är inte lika specifika som de amerikanska attackerna.

Under helgen fortsatte USA, Iran och irakiska miliser att rikta nya hot mot varandra. Under söndagen röstade det irakiska parlamentet också igenom en resolution som kräver att regeringen ska begära att den USA-ledda koalitionen som strider mot IS ska dra sig tillbaka från Irak.

Det betyder att även Sverige kan tvingas lämna.

– Behovet av internationellt samarbete kvarstår för att bekämpa Daesh (IS, reds anm.), säger utrikesminister Ann Linde till SVT Nyheter.

Svenska ambassaden oskadd

Sent på söndagskvällen meddelade Utrikesdepartementet att den svenska ambassaden i Bagdad inte har berörts av raketerna mot den gröna zonen.

– Ambassaden har inte drabbats av raketbeskjutningarna och har i dag bedrivit ordinarie verksamhet. I övrigt kommenterar vi inte säkerhetsfrågor, säger Linn Duvhammar vid UD:s presstjänst till nyhetsbyrån TT.