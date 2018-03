Under tältet gömmer sig den bänk där Sergei Skripal och hans dotter hittades medvetslösa. Foto: Gilda Hamid-Nia/SVT Visa alla (6)

SVT på plats när May besökte brottsplatserna i Salisbury

Storbritanniens premiärminister Theresa May besökte under torsdagen Salisbury med anledning av nervgiftsattacken förra söndagen. Enligt May är det Ryssland som ligger bakom attacken – något som Frankrike, Tyskland och USA stöttar henne i.