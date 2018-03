Theresa May kastar ut 23 ryska diplomater och inför sanktioner

– Den ryska staten är skyldigt till mordförsök på den spiondömde dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter. Vi tolererar inte hot mot människors liv på brittisk mark från Ryssland, sa Theresa May och aviserade fler sanktioner mot Ryssland, inför parlamentet.

I hårda ordalag sa premiärministern att man inte tolererar korrupta eliter som opererar på brittisk mark. Alla tillgångar som kan hänföras till Ryssland kommer att frysas, fortsatte hon.

Det är ”tragiskt” att den ryske presidenten Vladimir Putin valt att agera på det här sättet, enligt Theresa May.

23 diplomater utvisas

Människor som kan utgöra ett hot kommer att övervakas och fientliga aktiviteter på brittisk mark ska bekämpas i större utsträckning, förklarade May vidare.

23 ryska diplomater utvisas ur landet med en veckas varsel, vilket är den största brittiska utvisningen av diplomater på 30 år.

Rysk tweet

Den ryska ambassaden i London skriver i en tweet att de anser att denna ”fientliga handling är totalt oacceptabel, kortsynt och orättvis”.

”Det nuvarande brittiska politiska ledarskapet är ansvarigt för de försämrade relationerna mellan Ryssland och Storbritannien”, enligt tweeten.

Maria Zacharova, som är talesperson för ryska utrikesdepartementet, skriver i sociala medier att Theresa May inte har rätt att avge omdömen om den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov.

Ryssland förnekar

Ryssland har konsekvent nekat till all inblandning och utrikesministern Sergej Lavrov har sagt att Storbritannien skulle kunna be att få detaljer om de ryska eller sovjetiska programmen för kemiska vapen.

– I stället för att komma med en sådan förfrågan har Storbritannien fortsatt att iscensätta en politisk tillställning, sa Lavrov i ett tidigare uttalande. Han har också hävdat att ”anti-ryska aktörer” skulle kunna ligga bakom förgiftningen.

”Totalt förakt”

May hävdade inför parlamentet att Ryssland visat ”totalt förakt” eftersom man inte förklarat sitt olagliga program med kemiska vapen.

Storbritannien ställer in de diplomatiska och bilaterala kontakterna på hög nivå mellan London och Moskva, sa Theresa May. Hon poängterade dock att det inte ligger i Storbritanniens intresse att avbryta all dialog med Ryssland.

EU och Nato ställer sig bakom Storbritannien – medan Ryssland slår tillbaka mot ”ogrundade” anklagelser.

Informera säkerhetsrådet

Storbritannien kommer på onsdagskvällen att informera medlemsstaterna i säkerhetsrådet om den pågående utredningen av giftattacken i Salisbury.

Theresa May har det senaste dygnet pratat med USA:s president Donald Trump, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron i syfte att samordna ansträngningarna för att försvara det internationella regelverket. May välkomnade stödet från Nato och EU, som hon beskriver som starkt.

EU-ledare kommer att diskutera Rysslands roll i nervgasattacken nästa vecka.