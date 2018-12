Protesterna i Paris, och övriga delar av Frankrike, har pågått i snart fyra veckor. Foto: TT

Trump: Glad att Macron har insett Parisavtalets fatala brister

USA:s president applåderar Emmanuel Macron för att ha insett Parisavtalets fatala brister. Donald Trump sprider även uppgifter om att det skanderas ”We want Trump” på gatorna i Paris. Macron har dock inte uttryckt samstämmighet med Trump om klimatavtalet och We want Trump-scenerna kommer sannolikt från ett helt annat sammanhang – i London.

Omkring 820 demonstranter och över 200 poliser har skadats. Tre dödsfall. Över 1 600 har gripits. Det är officiella siffror från franska myndigheter efter tre veckors våldsamma protester i Frankrike, redovisar sajten CheckNews. Under tisdagen backade så till sist president Macron och den franska regeringen med premiärminister Édouard Philippe i fronten. Den annonserade höjningen av bensin- och dieselpriserna ställs in sex månader. Frankrikes premiärminister Édouard Philippe svarade under tisdagen på frågor i Nationalförslamlingen i Paris Foto: TT / AP / Thibault Camus Höjningen av gas- och el-priser kommer också att skjutas på framtiden ett halvår. Gula västarna: Tänker inte nöja oss Svaret från den ilsket protesterande rörelsen ”Gula västarna” var emellertid inte vad Emmanuel Macron hade hoppats på: Folk tänker samlas i Paris på lördag igen och fortsätta demonstrera sitt missnöje med styret av republiken. – Det är ett första steg, men vi kommer inte att nöja oss med en smula, säger protestledaren Benjamin Cauchy. USA:s president Donald Trump väljer nu att applådera Macrons agerande. Trumps linje är att Parisavtalet från 2015 mot klimatförändringarna är orättvist och dåligt, eftersom det ”höjer energipriserna för ansvarstagande länder”, som han uttrycker det. USA:s president twittrade i positiva ordalag efter beskedet från regeringen i Paris om att man backar planerade höjningar på bränsleskatt. Foto: Skärmdump Twitter ”Jag är glad över att min vän (Frankrikes president) Emmanuel Macron och demonstranterna i Paris delar min två år gamla slutsats”, skriver USA:s president på Twitter , och nämner det globala klimatavtalets ”fatala brister”. Retweetade Vi vill ha Trump-inlägg Det finns dock inget i nuläget som tyder på att Macron håller på att ändra inställning till just Parisavtalet. Inte heller har några sådana signaler skickats från regeringen, eller Macrons politiska rörelse La République en March som har egen majoritet i nationalförsamlingen. Samtidigt passade Donald Trump på att under tisdagen sprida ett twitter-inlägg producerat av en annan användare, en så kallad retweet, som också berörde de franska protesterna. Trumps 56 miljoner följare på Twitter nåddes på så vis av påståendet att demonstranter i Frankrike ska ha skanderat slagorden: ”Vi vill ha Trump”. Exakt var detta ska ha skanderats, och i vilket sammanhang, vid de våldsamma protesterna i Frankrike är inte klarlagt. Trump-hejarop i England Däremot är det högst sannolikt att påståendet härstammar från en video som Twitter-användare började sprida den gångna helgen. I filmsnutten ropar demonstranter mycket riktigt ”Vi vill ha Trump”, men inte på franska utan på engelska. Och de poliser som syns har brittiska uniformer. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att snutten spelades in i England i somras, vid en protest till stöd för extremhögeraktivisten Tommy Robinson. Genomgången av videoklippen finns att ta del av bland annat hos franska public service-nyhetssajten FranceInfo. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!