Utsläpp av danskt bajsvatten skjuts upp – i 24 timmar

Det planerade utsläppet av 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten i Öresund har väckt vrede både på den danska och svenska sidan. Så sent som igår gav Danmarks miljöminister Lea Wermelin (S) sig in i debatten och nu kommer alltså beskedet att planerna tillfälligt läggs på is.

”Arbetet var planerat att börja på söndag morgon, men efter en överenskommelse med Köpenhamns kommun har det nu skjutits upp 24 timmar, så att det först påbörjas på måndag morgon”, skriver Hofor i en kommentar, enligt Berlingske.

Varnar för ökad algblomning

Såväl Köpenhamns kommun som Gentofte kommun har gett de två avloppsföretagen tillstånd att släppa ut kloakvattnet. Anledningen är ett förarbete till en utbyggnad av bostäder i Nordhavn i Köpenhamn, som gör det ordinarie avfallsröret otillgängligt under en begränsad tid.

Totalt omfattar 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten, motsvarande uppemot 200 fyllda simbassänger. Planerna har kritiserats av politiker, flera experter och organisationer. Bland dem Danmarks naturskyddsförening, som varnat för ökad algblomning.

”Bajsmacka på bajsmacka”

Även kommunpolitiker och länsstyrelsen i Skåne har reagerat kraftigt.

– Det är ett problem för Öresundsregionen att vi får bajsmacka på bajsmacka, men så här mycket skit som de lämnar nu har vi inte tidigare fått, sa den skånske riksdagspolitikern Niels Paarup-Petersen (C) nyligen.