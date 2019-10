Det här krävs för riksrätt mot Trump

Under måndagen lämnade även demokrater i representanthuset in en stämningsansökan mot Trumps personliga advokat, Rudy Giuliani. De har begärt ut en lång lista med dokument, bland annat olika samtal, och anteckningar som förts och gjorts under de sensate åretn. Giuliani har till 15 oktober på sig att lämna över dokumentationen.

”Inte sannolikt”

Pressen på presidentens medarbetare tycks öka, men det ska inte tolkas som en indikation på att Trump faktiskt kanske kan komma att fällas om han ställs inför riksrätt, menar Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier på Uppsala universitet.

– Det är inte sannolikt. För att han ska fällas behövs två tredjedels majoritet i senaten och republikanerna har egen majoritet, säger han till SVT Nyheter.

Istället tror han att demokraterna kände att det var nödvändigt att starta en undersökning för att uppgifterna som framkommit är av så allvarlig art.

”Vill påskynda processen”

Enligt Dag Blanck kommer det nu gå ett par veckor medan material samlas in. Sedan kommer representanthuset ta beslut om de ska ställa Trump inför riksrätt och vad de i så fall ska anklaga honom för. Efter det kommer beslutet om att fälla eller fria tas av senaten.

– Demokraterna kommer att vilja påskynda processen. De kommer inte tjäna något på att ha den här processen igång samtidigt som valkampanjen, säger han.

Kommer Trump att skadas politiskt av processen?

– Hos hans egna trogna väljare är det ingen skada. De hävdar att det hela är en häxjakt och vänder det till att demokraterna gör det här för att de inte kan slå Trump i valet.

Vad skulle krävas för att republikanska senatorer skulle rösta för att fälla Trump i en riksrätt?

– När Clinton ställdes inför riksrätt – och friades – så röstade senatorerna enligt partilinjen. Med Nixon så hann det aldrig bli riksrätt men under förberedelserna blev det uppenbart att det skulle gå igenom i både representanthuset och senaten. Då valde Nixon att avgå. Där bröt republikanerna partilinjen.

”Sådan polarisering i dag”

Men Blanck menar att det inte är lika troligt att det skulle ske i dag eftersom det politiska klimatet har ändrats.

– Det råder sådan polarisering i dag. Det finns inga mellanlägen. Trump har också sagt och gjort ett antal saker som är exceptionella, och man har frågat sig om tidpunkten kommit när han gått för långt. Men det har inte hänt än.