Antarktis isförlust har tredubblats på ett decennium

Varje år frigör sig 200 miljarder ton is från Antarktis och detta bidrar till att havsnivån stiger med en halv millimeter varje år. Hur snabbt Antarktis förlorar is har stor betydelse för att kunna beräkningar havsnivåer i framtiden och därmed anpassa exempelvis städer som ligger riskzoner.

Mellan 1992 och 2017 förlorade Antarktis glaciärer mer än 3 000 miljarder ton is, vilket innebär en höjning av havsnivån med 8 mm. Det visar en ny forskningsrapport som nu publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Tredubblad avsmältning

Hela Antarktis iskappa innehåller så mycket vatten att havsnivån skulle stiga 58 meter om den skulle smälta helt. Nu är detta inte aktuellt och rapporten kunde visa på platser, främst östra Antarktis, där man inte kunde påvisa någon isförlust alls.

Men andra områden av Antarktis oroar forskarna.

Forskarteamet analyserade 24 av varandra oberoende satellitbaserade isobservationer och konstaterar att gränsområdet mellan havet och glaciärer var de mest utsatta.

Forskarna konstaterar att förlusten av is från shelferna i Västantarktis, områden där landisen flyter ut i havet, ökade från 53 ton per år till 159 ton per år, vilket är en tredubbling.