Djurgårdens sportchef: ”Vi får lyssna på Tegnell”

Statsepidemiolog Anders Tegnell skärpte under torsdagens presskonferens tonläget mot den svenska fotbollen. Enligt FHM så bör inga matcher spelas på seniornivå. Djurgårdens IF presenterade i dagarna fem träningsmatcher under maj månad, matcher som nu ställs in.

– Om Tegnell säger som han säger så är det bara att lyssna, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till SVT Sport,

Under Folkhälsomydighetens dagliga presskonferens i Solna gav statsepidemiolog Anders Tegnell klara besked kring fotbollsmatcher i landet. – Det är fortsatt så att man på seniornivå får vänta med matcher till läget är lugnare än idag, sa Tegnell under presskonferensen. Tegnell: "Det finns ett regelverk som ska följas" Foto: Bildbyrån Svenska fotbollsförbundet gick strax efter uttalandet ut med att man kommer att uppdatera riktlinjerna kring serie- och tävlingsmatcher. Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, föregår dock SvFF och väljer redan nu att ställa in planerade träningsmatcher för herrlaget under kommande veckor, däribland ett träningsmatchderby mot Hammarby. – Om Tegnell säger som han säger så är det bara att lyssna. Vi kommer inte att spela några fotbollsmatcher, säger Bosse Andersson och fortsätter: – Det går inte att tolka på något annat sätt. Djurgården IF skulle spela fem träningsmatcher under maj, b.la. mot Norrköping och Hammarby.