IFK Göteborg tappade 2-0-ledning

IFK Göteborg såg ut att gå mot en säker 2-0-seger borta mot Örebro. Men med åtta minuter kvar reducerade Jake Larsson. Och i den 94:e kvitterade Agon Mehmeti när han tryckte in bollen från nära håll.

– Matchen som helhet förtjänade inte ens en pinne. Vi kom inte alls upp i nivå, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi till C More.

IFK Göteborg hade en stabil tvåmålsledning när åtta minuter återstod av bortamatchen mot Örebro. Men efter att Jake Larsson reducerat för hemmalaget i den 82:e minuten och Agon Mehmeti tryckt in 2-2 i den 94:e minuten tappade Göteborg två poäng. – Matchen som helhet förtjänade inte ens en pinne. Vi kom inte alls upp i nivå. Vi ska kunna sno med oss de tre poängen. Men med matchen som helhet är vi nöjda med en poäng, säger IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi till C More. Söder tvåmålsskytt Dessförinnan hade Sargon Abraham och Robin Söder legat bakom tvåmålsledningen. Det första kom i matchminut 41 när Abraham trixade fram bollen till Robin Söder som drog till direkt. Bollen letade sig sedan in i Oscar Janssons högra hörn fram till 1-0 för gästerna. En knapp kvart in i andra andra halvleken var firma Abraham/Söder framme igen. Abraham fick på nytt bollen i straffområdet och laddade för skott, men fick en felträff. Bollen letade sig sedan fram till Söder som kunde klackskarva in 2-0. I den 68:e minuten fick Örebro en straff, sedan Martin Broberg blivit nedgjord av Kristopher Da Graca. Broberg tog själv hand om straffen, men drog den över.