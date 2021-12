Robin Lehner har vid flera tillfällen tidigare öppet delat med sig kring sin psykiska ohälsa i resan mot stjärnorna; nu väljer han alltså att avstå ett OS-äventyr i Peking.

– Jag hade otroligt gärna åkt, men risken är för stor. Isolering kan vara skadligt för den som är bipolär, säger han till Aftonbladet.

– Jag har aldrig spelat med A-landslaget och hade otroligt gärna ställt upp i OS under normala omständigheter

Så sent som våren 2018 gick han in i väggen och skrev in sig på behandlingshem för att få hjälp med alkohol- och drogmissbruk, psykiska besvär och panikattacker.

”Markström är en best”

Robin Lehner har representerat Ottawa Senators, New York Islanders, Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres och nu senast Vegas Golden Knights i NHL. På Twitter skriver han:

– Tog en lång tid att ta ett beslut tillsammans med min psykiater och min familj. Det är ett tufft beslut och jag är mycket besviken. Sverige kommer att ha ett bra lag i OS och Markström är en best. Hoppas folk förstår.

OS i Peking, som anordnas under hårda restriktioner till följd av pandemin, avgörs den 4–20 februari och herrarnas ishockeyturnering startar den 9 februari.

Under natten mot måndagen svensk tid möttes de två svenska målvakter som, innan Lehners besked, tippats göra upp om förstaspaden i OS i Peking 2022.

Robin Lehners Vegas Golden Knights vann över Jacob Markströms Calgary Flames med 3-2.

Garpenlöv: ”Vi har full förståelse”

Nu uppstår frågan om vilka målvakter som får vakta den svenska kassen i OS.

I VM i Riga i våras var Viktor Fasth och Adam Reideborn målvakter, men valet kan också exempelvis falla på NHL-spelande Linus Ullmark, i Boston, eller Ottawas Anton Forsberg.

”Jag har pratat med Robin Lehner och tagit del av hans beslut att tacka nej till OS. Vi vet att turneringen kommer att bli tuff eftersom det blir bubbla, och vi respekterar Robins beslut. I slutändan handlar det om spelares hälsa så därför har jag och staben full förståelse för beslutet”, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv i ett pressmeddelande.