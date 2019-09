Vändningen – NHL stänger av Kuznetsov

Jevgenij Kuznetsov kommer bli avstängd under inledningen av grundserien i NHL efter att ha testats positiv för kokain, uppgav tidningen The Washington Post under lördagen. Men det blir inget långt straff. NHL har nu bekräftat tidningens uppgifter och delger i ett pressmeddelande att ryssen får tre matchers avstängning.

Det var under en dopningskontroll i Slovakien under årets VM-turnering testades han positivt.Ryssen begärde inte någon analys av b-provet, och stängdes av från landslagsspel i fyra år av internationella ishockeyförbundet.

Direkt när beskedet kom valde NHL att fria spelaren. I stället var det spelaren själv på eget bevåg som meddelade att han skulle genomgå ett rehabiliteringsprogram, samt lämna regelbundna tester.