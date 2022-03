Hon deltog i tävlingen ”Channel One Cup” i Saransk under helgen och tävlade för ”Time of Firsts”. Där mötten hon bland annat OS-mästaren Anna Shcherbakova som tävlade för ”Red Machine”. Efter kortprogrammet ledde Valieva på 83,63 före Shcherbakova som hade 82,90. Precis som i OS gick Shcherbakova förbi efter det fria programmet och vann på 176,12 mot Valievas 173,88.

Valieva fick en stående ovation efter sina framträdanden.

– Jag är så glad över att Channel Cup kunde arrangeras. Det var en härlig känsla. Det var en fullsatt hall som gav energi när jag kände mig trött, säger Valieva till ryska nyhetsbyrån Tass enligt Insidethegames.

Tävlingen arrangerades parallellt med VM i Montpellier, där ryska och belarusiska aktiva var avstängda på grund av det ryska angreppet på Ukraina.

OS-mästaren tar en längre paus

Det ansträngda internationella läget för ryska idrottare har gjort att Shcherbakova kommer att ta en längre paus.

– Jag kommer att ta ett beslut närmare nästa säsong. Den allmänna situationen när allt är kaotiskt påverkar. Jag vet inte vad som väntar oss, säger 18-åriga Shcherbakova om framtiden i sporten.

Valieva testade positivt för den förbjudna substansen trimetazidin den 25 december, något hon hävdar att hon fått sig via sin farfars hjärtmedicin. På grund av covidsituationen blev provet inte färdiganalyserat av ett labb i Stockholm förrän den 8 februari – dagen efter att det ryska laget tog guld, där Valieva var en viktig kugge, i Peking-OS.

Rusada har fått sex månader att utreda

IOK har skjutit på utdelningen av medaljerna och den ryska antidopningsbyrån Rusada har fått sex månader på sig att utreda händelsen, vilket gör att det kan dröja ända till i augusti innan det kommer ett besked. Om Valieva fälls riskerar det ryska laget att diskas.

Storfavoriten Valieva, som vann EM i Tallinn i slutet av januari, fick efter ett sex timmar långt förhör av den internationella skiljedomstolen Cas den 13 februari tillåtelse att under utredning starta i damernas individuella program 15 februari, där hon gjorde en toppinsats och tog ledningen. I det fria programmet två dagar senare hade hon flera fall och tappade till fjärde plats. Efteråt var hon helt förkrossad och behandlades kallsinnigt av ryska ledare vilket bland annat upprörde IOK-presidenten Thomas Bach.