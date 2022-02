De svenska glädjeämnena under OS i Peking var många. Längdexperten Mathias Fredriksson är riktigt imponerad av Jonna Sundlings insats i den individuella sprinten.

– Största glädjen för mig var Jonna Sundlings överlägsna sprintguld. Jag tror aldrig jag har sett en åkare så överlägsen en hel dag, säger Fredriksson.

Hans expertkollega Björn Ferry gläds så klart åt det svenska stafettguldet i skidskytte men han passar även på att rikta en känga mot de ansvariga bildproducenterna som han tycker gjort ett dåligt jobb under hela OS.

– Största besvikelsen under OS för mig är bildproduktionen, för den var under all kritik. Vi som gillar längdåkning och skidskytte blev bestulna på spänningen när de valde fel bilder i upploppsstriderna, det var rent uselt, säger Ferry.

Hockeyexperten Jonas Andersson var imponerad av Tre Kronors defensiv.

– Det stora glädjeämnet tycker jag är den svenska defensiven. Vi visste att målvakterna var bra sedan tidigare och de har varit strålande hela turneringen, det går inte att klandra Johansson eller Hellberg för någonting. Vi släpper in ett mål på sex perioder plus övertid mot Kanada och Ryssland och det är väldigt väldigt bra gjort defensivt, säger Andersson.