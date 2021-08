”En OS-medalj öppnar dörrar”

För Henrik von Eckermann blir det tredje gången gillt.

Ingen annan gång har det blivit en olympisk medalj, men han hoppas på att allt ska stämma i Tokyo med hästen King Edward.

– King Edward har ingen erfarenhet av en sån stor tävling, men han har gjort många Grand Prix-tävlingar på ett väldigt bra sätt. Han är väldigt jämn och har alla kvalitéer man behöver. Jag som ryttare behöver bara se till att allting funkar, säger von Eckermann till SVT Sport.

– Det är småsaker som gör att det inte kan gå vägen. Men samtidigt åker vi dit, jag tror allihopa, med höga mål. Sen är det väldigt små marginaler, men självklart sikar vi högt.

”Hellre ett OS-guld än ett brons”

Peder Fredricson hade några hästar som var aktuella inför OS. Men han väntade in i det sista innan han bestämde sig för hästen All in som har tog silver i Rio med.

– Det är ett nytt OS med nya förutsättningar och nya utmaningar. Allt kan hända, samtidigt har jag ett OS-silver, så det är klart att jag hellre kommer hem med ett OS-guld än ett brons, om man nu ska välja valör.

– OS är speciellt, En OS-medalj kan verkligen öppna dörrar, säger Fredricson.

Baryard gör sitt femte OS

Malin Baryard Johnsson gjorde sin OS-debut i Atlanta 1996.

Spelen i Japan blir hennes femte, den här gången har hon med sig hästen Indiana.

– Det har hänt väldigt mycket sen dess, nu känner jag att det är en otrolig tillgång att jag varit med så många gånger, säger Baryard Johnsson.

– Indiana är en helt makalös häst, och vi är ett fantastiskt team just nu, så det känns bra.