Foto: Stina Stjernkvist/TT

Åkesson avböjer all medverkan i SVT under valet

Efter att SVT tog avstånd från ett av SD-ledaren Jimmie Åkessons uttalanden under fredagens slutdebatt beslutar nu partiet att Jimmie Åkesson ställer in all medverkan i SVT under lördagen och söndagen, uppger partiet i ett pressmeddelande.