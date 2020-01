Första coronavirusfallet i Tyskland

Det rör sig om en person i Bayern, som övervakas och får vård på en isolerad avdelning.

Virusutbrottet i Kina fortsätter med oförminskad kraft. 1 300 nya fall har bekräftats sedan måndagen, vilket innebär att omkring 4 000 personer smittats. Antalet döda har stigit från 81 till 106.

Världshälsoorganisationen (WHO) säger i en rapport att inkubationstiden för viruset är mellan två och tio dagar.

WHO kan inte bekräfta kinesiska uppgifterna om att smittade personer kan sprida sjukdomen innan symptom uppstår. ”Detaljerad epidemiologisk information från fler människor som smittats behövs för att avgöra infektionsperioden av 2019ncov, framför allt om överföring kan ske från symptomfria individer eller under inkubationstiden”, skriver WHO i ett uttalande.