Larmet om skogsbranden skickades aldrig till räddningstjänsten: ”En felbedömning”

Branden i Enskogen i Ljusdals kommun var den enskilt största skogsbranden under sommaren 2018. Och mycket pekar på att skogen hade kunnat räddas. Brandmän sattes in på måndagen 16 juli – men redan ett dygn tidigare hade branden upptäckts av en helikopter som räddningstjänsten hyrt in.

– Det var ju en väldigt liten brand då. Den var väl inte mer än kanske 10-15 meter i diameter, som en rund ring som brann ute på en myr, berättar helikopterföraren, som inte vill medverka med namn, för Uppdrag granskning.

Helikopterföraren säger att han släppte vatten på brandhärden och sedan var tvungen att prioritera den redan stora branden i Ängra, på andra sidan älven Ljusnan. Men han uppger att han direkt ringde och berättade om den nya brandhärden i Enskogen.

– Jag ringde räddningsledaren, det ligger i mitt intresse att de ska veta vad som händer.

Skickade inte ut personal till branden

Räddningstjänsten säger sig inte ha nåtts av informationen, och skickade därför inte personal till platsen.

– Nej, vi ser ingenting, och det finns ingenting hos SOS Alarm heller att det startat någon brand där under söndagen, säger Peter Nystedt, chef för räddningstjänsten i Ljusdals kommun.

Men Uppdrag granskning kan nu berätta att SOS Alarm faktiskt larmades om att det börjat brinna i Enskogen – redan på söndagen, ett dygn innan de första brandmännen skickades dit.

– Jag berättade vart vi var och hur vi såg röken rakt över älven. Det har jag ju på film, säger mannen som ringde in larmet till Uppdrag granskning.

”Gjort en felbedömning”

SOS Alarm uppger först att man inte kan hitta något larm – men återkommer senare och bekräftar att larmet ringdes in, klockan 15:42 på söndagen. Man bedömde dock att branden redan var känd, och larmet gick därför aldrig vidare till räddningstjänsten.

– Tittar man på det i efterhand, så är det ju klart att någonstans har vi gjort en felbedömning, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.

Insatsen mot branden i Enskogen försenades med cirka ett dygn. Då var det för sent, branden spred sig snabbt och okontrollerat under flera dygn.

– Det här hade vi aldrig upplevt och vi kommer ju att behöva dra väldigt många slutsatser av den gångna sommaren. Vi får också se över hur man ska förbättra hanteringen av den stora mängden 112-anrop, säger Björn Skoglund.

