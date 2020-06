Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, menar att vårdskulden i Sverige är oroväckande stor – och det var den redan innan pandemin, menar hon. Foto: Josefin Lennen Merckx / Ingvar Karmhed / SvD / TT

70 000 inställda operationer – och köerna fortsätter växa

70 000 operationer har ställts in under pandemin, och i många regioner fortsätter operationsköerna att växa.

SVT:s kartläggning visar på en stor oro när det gäller möjligheten att ta sig an vårdskulden till hösten.

– Tidigare har vi ibland köpt platser i andra regioner. Det går inte nu. De har också en vårdskuld, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör region Dalarna. ”Oroväckande” Dalarna och Västra Götalands regioner uppger att köerna kommer att öka ytterligare i sommar.

Om pandemin fortsätter finns enligt Läkarförbundets utredare risk för att 200 000 operationer kan ställas in i år. Prognosen bygger på data från kvalitetsregistret SPOR. – Sveriges vårdskuld är oroväckande stor. Den var stor redan innan pandemin, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Risk för fler sjukskrivna Vårdpersonalen är rädd att redan uppskjutna semesterveckor ska skjutas fram ytterligare. – Jag tror att vi kommer ha mycket sjukskrivningar i höst. Med tanke på att vi har ett stort vårdberg och inte vet vart pandemin är på väg så finns det stor farhåga att de här semesterveckorna inte kommer att ges ut, säger Anna Åström, Vårdförbundet Uppsala. Kön har fördubblats Jönköping uppger att vårdkön har ökat med 50 procent och i Halland har kön till ortopedin fördubblats. Fram till vecka 23 genomförde Akademiska sjukhuset i Uppsala 2 000 färre operationer jämfört med förra året. – Om vi fortfarande har en hög coronabelastning i höst så blir det väldigt svårt att öka tempot i att jobba tillbaka den vårdskuld vi har byggt upp, säger Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör. Dold vårdskuld I Kalmar pratar man om en dold vårdskuld. Att inflödet av nya patienter som normalt skulle ha sökt vård har stannat upp på grund av krisen. Det finns regioner som inte är oroliga att köerna ska öka ytterligare i sommar. Men allt är beroende av hur pandemin utvecklar sig. Och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner kan inte garantera att uppskjuten semester kan tas ut i september. SKR kan inte garantera att uppskjuten semester kan tas ut i september. – Det bygger på vart pandemin tar vägen, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR. Foto: Josefin Lennen Merckx – Det är jättesvårt att ge garantier. Enligt prognosen ska vårdpersonalen kunna få semester i september. Men det bygger på vart pandemin tar vägen. Om den går åt rätt håll så ska man klara av det, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKR. Operationer i Sverige: Operationer i Sverige: Visa Svensk sjukvård genomför normalt knappt 600 000 operationer per år. Källa: kvalitetsregistret SPOR – Svenskt perioperativt register. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!