Amineh Kakabaveh hade beslutat sig för att hoppa av – berättade i inspelningen av Min sanning

Under onsdagen meddelade Vänsterpartiet att Amineh Kakabaveh ska uteslutas ur partiet. Men under en intervju med SVT:s Min Sanning, som spelades in förra veckan, berättade hon att hon själv tänkte lämna partiet.

– Det är egentligen inte jag som lämnar V, det är de som lämnar mig, säger hon i intervjun,

Det var under fredagen förra veckan som Amineh Kakabaveh intervjuades i SVT:s program Min sanning. Programmet ska sändas nästa vecka. I intervjun berättade hon då om sina planer på att hoppa av partiet. – Jag lämnar mot min egen vilja och medlemmarna som stödjer mig, säger hon i intervjun. Under onsdagsförmiddagen kom sedan beskedet att Amineh Kakabaveh utesluts ur partiet, efter år av konflikter. Under inspelningen i Min sanning menade hon att det var upp till ledningen att hitta en lösning på hennes situation. – Vill man lösa den här konflikten som har varit långvarig. Det är egentligen inte jag som lämnar V, det är de som lämnar mig. Du stannar kvar i riksdagen men du är inte bunden till något parti längre? – Tills ledningen hittar en lösning. Hela intervjun med Amineh Kakabaveh kommer att sändas i SVT:s Min sanning, tisdag den 3 september klockan 20:00 på SVT2. Dela Dela

