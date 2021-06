Stefan Löfven avgår som statsminister – nya talmansrundor väntar

Att utlysa ett extraval ett år innan det ordinarie valet och i en pandemi vore inte den bästa vägen framåt för Sverige, säger Stefan Löfven.

– Vi befinner oss i ett mycket svårt politiskt och parlamentariskt läge, säger Löfven på pressträffen.

Därför har han begärt att bli entledigad som statsminister och det är nu upp till talman Andreas Norlén att sondera tänkbara regeringsalternativ.

Löfven vill fortsätta

– Jag står till förfogande att leda en regering som riksdagen kan tolerera. Mitt parti och jag är redo att axla ansvaret för att tillsammans med andra konstruktiva krafter fortsätta att leda vårt land framåt, säger Stefan Löfven.

För en vecka sedan förlorade Stefan Löfven misstroendeomröstningen i riksdagen efter att Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna sagt att de inte längre hade förtroende för honom.

Sedan dess har han funderat över de två alternativen, att antingen utlysa ett extraval eller avgå och låta talmannen ta vid.

– Det här är det svåraste politiska beslut som jag fattat, säger Löfven på pressträffen.

Ligger i talmannens händer

Talmannen kommer att entlediga Stefan Löfven under måndagen. Regeringen kommer att sitta kvar som en övcergångsregering under den tid som följer under talmansrundorna.

Enligt talmannens pressekreterare kommer man att återkomma med mer information i ett pressmeddelande under dagen.

Den utdragna regeringsbildningen efter valet 2018 tog fyra månader, Andreas Norlén har dock lovat att denna process ska gå snabbare.