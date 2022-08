Misstänkte för mordet i Almedalen planerade att döda Annie Lööf

Det var den 6 juli under Almedalsveckan som Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner, attackerades med kniv och avled av sina skador. Centerpartiets partiledare Annie Lööf var en av måltavlorna för dådet. Hon skulle hålla en presskonferens i nära anslutning till platsen där dådet skedde. Den ställdes in men Annie Lööf höll senare under kvällen sitt tal i Almedalen som planerat.

Kammaråklagare Henrik Olin säger till SVT Nyheter att brottsmisstanken är förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord.

– Så som den här brottsmisstanken är formulerad och delgiven den misstänkte så är det här brottet riktat mot henne, säger Henrik Olin.

Betyder det här att gärningsmannen planerade att mörda Annie Lööf?

– Ja, så är det.

Det finns i nuläget inga fler målsägande under den här brottsrubriceringen, säger Henrik Olin. Han understryker samtidigt att brottsutredningen fortfarande pågår.

– Det här är en brottsmisstanke. Den misstänkte är på sannolika skäl häktad för den här brottsmisstanken men vi har ännu inte slutfört förundersökningen och än mindre kommit till ett beslut i åtalsfrågan.

Man häktad

Mordet i Visby rubriceras som terroristbrott genom mord. Misstänkt är Theodor Engström, som förutom för terroristbrott genom mord även misstänks för förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Theodor Engström sitter häktad och vid den senaste omhäktningsförhandlingen uttryckte han innan dörrarna stängdes att han underkastar sig ansvar, att han på sannolika skäl är misstänkt för brotten.

Lööf: ”Klart att det är omskakande”

Annie Lööf bekräftar i ett inlägg på Facebook att hon är målsägande i utredningen och har tilldelats ett målsägandebiträde.

“Det är klart att det är omskakande och att det påverkar mig. Men hatet får inte vinna”, skriver hon.

“Mina tankar går främst till Ing-Marie Wieselgrens familj och närstående, deras stora sorg och förlust”, skriver Lööf också.

Annie Lööfs presstalesperson hänvisar till Facebookinlägget och säger att Lööf inte ger några ytterligare kommentarer.

SVT Nyheter har pratat med Annie Lööfs målsägandebiträde som i nuläget inte ger några kommentarer.