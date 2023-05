”Det ligger pulver på golv och bord”

9.40 får säkerhetsskyddschefen höra att andra länsstyrelser fått pulverbrev. Vaktmästaren, som vanligtvis sprättar upp posten, kontaktas och uppmanas att inte lämna sin plats.

20 minuter senare samlas avdelningen där posten öppnas. Det står klart att pulverbrevet öppnats och en medarbetare fått pulver på sig. ”Det ligger pulver på golv och på bord”.

10.08 ringer man polisen.

10.14 kontaktas fastighetsägaren för att stänga av ventilationen, samtidigt som personal och gäster i olika möten får veta att de måste stanna i respektive mötesrum.

10.20 spärras området bakom receptionen av, och ingen får gå ut eller in.

Vaktmästaren och medarbetaren som fått pulvret på sig får duscha i varsitt duschutrymme, och stanna där tills polisen efter 14 konstaterat att pulvret är ofarligt.

Länsstyrelsen i Stockholm skriver att pulvret vid analys ”befanns vara ofarlig födoämnessubstans”.

Förberedde tunna

I Värmland fick man pulverbrevet en dag senare och hann förbereda sig. Man låste in all post i en plastsäck, gjorde om cykelförrådet till postrum och lånade in skyddsutrustning från regionen.

”Vid cirka 14:00 genomfördes en förövning” innan posten undersöktes. När pulverkuveret hittats lades det ”i en för ändamålet förberedd tunna.” Personalen ”avlägsnade sig från rummet och vi tillkallade 112”.

Polis och räddningstjänst tog hand om brevet, där adressen först uppfattades som handskriven men vid en noggrannare inspektion visade sig vara ”dataskriven likt övriga exempel”.

Ny lokal

Flera länsstyrelser beskriver åtgärder som vidtagits för att hantera liknande händelser framöver.

I Norrbotten har man köpt in skyddshandskar, visir och andningsskydd – samt flyttat bordet där posten öppnas till en lokal där det enklare kan avskärmas, ”ej i anslutning till kontorslokaler”.