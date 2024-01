Jamal El-Haj (S) intervjuas i Aktuellt

Jamal El-Haj är 63 år och kom till Sverige från Libanon i unga år. Han har gjort politisk karriär i Socialdemokraterna via IF Metall. 2016 kom han in i riksdagen och har där engagerat sig i välfärds- och arbetslivsfrågor. Hans palestinska bakgrund har även avspeglat sig i hans politiska engagemang där han skrivit flera motioner kopplade till palestinafrågan.

Jamal El-Haj sitter idag som suppleant i trafikutskottet.