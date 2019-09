Kommunerna köper in mindre kött – och ökar mängden svenskt

2018 köpte 144 kommuner tillsammans in 12 756 359 kg kött, motsvarande 2,22 kg per invånare. Det är en minskning med 241 068 kg jämfört med 2017. Jämförelsevis ungefär 42 gram per invånare

Kostnaden för inköpen var 757 439 179 kr, motsvarande 132 kr per invånare.

Det är en ökning med 18 miljoner kronor jämfört med 2017. Jämförelsevis 3 kronor per invånare.

Inköp av kött och chark i kg 2018

Svenskt: 10 529 933 kg

Andel 83 procent (+ 3 procentenheter)

Ekologiskt: 1 466 167 kg

Andel 11 procent (oförändrat)

Svenskt ekologiskt: 1 343 989

Andel 11 % (+ 0,5 procentenheter)