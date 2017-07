Kritik mot kommunernas närvaro i Almedalen: ”Pengar som borde användas i kärnverksamheten”

Att märkas i den lilla gröna dalen i Visby blir allt svårare. Antalet evenemang i Almedalen har ökat explosionsartat – från 51 evenemang 2001 till de över 4.000 som dyker upp genom en sökning i appen som kartlägger alla event under årets politikervecka.

Enligt en rapport från föreningen Skattebetalarna har antalet evenemang som stat, kommun eller landsting arrangerar mer än tredubblats sedan 2010.

– Det kan så klart finnas legitima skäl att delta i debatter och diskussioner, att upplysa om sakförhållanden i myndigheter och kommuner. Men att såhär offensivt lägga massa pengar på deltagande under en vecka som är så otroligt dyr, det har jag svårt att se att man kan motivera, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna till SVT Nyheter.

”Svårt att få genomslag”

Christian Ekström menar att kommunerna borde ägna sig mer åt sin kärnverksamhet, som vård eller skola, istället för att skicka delegationer och ordna seminarier under politikerveckan då priserna i den lilla gotländska staden skjuter i höjden.

– Har man verkligen funderat över vad man har för målsättningar med det, utvärderas det? Jag tror att det mer görs av slentrian för att andra är där.

Men kan man inte hävda att det här är en plats där aktörer från hela landet deltar, där man har chans att få exponering för både politiker, andra deltagare och medier?

– Men hur många av alla de här 4.000 evenemangen rapporterar ni från, om man bortser från partiledarnas aktiviteter? Erfarenheten är ju tvärtom att det är väldigt svårt att få något som helst genomslag.

Dyr räkning efter miss

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om region Gävleborg som betalat drygt 900.000 kronor för ett tvåvåningshus i Visby, lokaler som man nu inte längre behöver.

Huset hyrdes då regionen trodde att man skulle gå samman med fem andra län för att bilda en ny storregion, ett projekt som inte blev av. Nu står man med en dyr nota.

– Det är 750 000 kronor som kommer att drabba regionens kassa, eftersom momsen kvittas. Men 750 000 är mycket pengar och det är oerhört olyckligt att det blev så här, säger regiondirektör Johan Färnstrand.

Skickar 24 personer från kommunen

Vallentuna är en av kommunerna som deltar under årets Almedalsvecka. Man arrangerar tre seminarier under, bland annat under namnet ”Hur blir kommunen en global magnet?”.

– Om ambitionen är att göra sig till en global magnet, varför åker man då till Visby? Vad är det exakt man ska prata om under de här seminarierna som ska leda till det målet. Och sen kan man även diskutera om det är en rimlig ambition, om det är Vallentuna kommuns uppgift, säger Christian Ekström.

Kommunen skickar 24 personer för att ”marknadsföra kommunen och kompetensutveckla personalen”. Totalt kostar deltagandet för tjänstemännen omkring 86.000 kronor – 3.600 per person.

”Det är helt världsunikt”

Henrik Kelfve, kommunikationschef i Vallentuna Kommun, säger att man har ett schablonbelopp på 7.000 kronor per år för varje medarbetare som ska användas till kompetensutveckling, därifrån tar man nu pengarna som bekostar Almedalsveckan.

– Det finns inget annat sammanhang där alla är samlade på det här viset, det är helt världsunikt med alla kostnadsfria seminarium man kan ta del av. Några av våra medarbetare har valt själva att Almedalen är ett bra sätt att spendera pengarna. Vi har hyrt ett hus där alla bor, vi har hyrt tandemcyklar och maten står alla för själva. Vi är väldigt konstnadseffektiva.

De som åker till Visby är, enligt Henrik Kelfve, i huvudsak chefer och kommunikatörer. Innan resan har de fått gå igenom programmet och rapportera till ledningen vilket deras syfte med resan är och vad de vill uppnå med sin närvaro. Efteråt ska de göra en egen utvärdering som skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Välkomnar granskning

Att åka till Visby under politikerveckan kan absolut vara ett effektivt sätt att kompetensutvecklas, menar Henrik Kelfve.

– Säg att du är samhällsbyggnadschef. Att då kunna gå på att de här seminarierna som är inriktade på utveckling och innovationer, att vara med och ta del av den kunskapen, är jätteviktigt.

Att ha ett seminarium om att göra Vallentuna kommun till en global magnet, är det anser ni det bästa sättet att använda skattebetalarnas pengar?

– Om vi vill utveckla vår kommun och bidra till att lösa problemen i Stockholmsregionen, vara en del av att utveckla en region där vi till exempel attraherar de mest spännande jobben, så ligger väl det definitivt i skattebetalarnas intresse.

Henrik Kelfve välkomnar Skattebetalarnas granskning av deras, och andra kommuners, deltagande i Almedalsveckan. Men han håller inte med om kostnaden för deras deltagande är svår att motivera.

– Vi ska absolut inte göra saker i blindo. Det är jättebra att de granskar att skattebetalarnas pengar används på ett förnuftigt sätt. Men jag tycker tvärtom att vi är ett väldigt bra exempel på hur man kan få väldigt mycket pang för pengarna.