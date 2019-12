Mer amfetamin i Stockholm än i resten av Europa

När Veckans brott drogtestade Stockholms avloppsvatten för att se hur mycket droger som används genomfördes analysen enligt europeisk vedertagen standard från EMCDDA, den europeiska organisationen för narkotika och narkotikamissbruk.

De uppmätta halterna från drogrester i avloppsvattnet kan därför jämföras med andra europeiska länder som sedan 2011 har drogtestat sina städer på samma vis. År 2018 var över 70 städer i 20 europeiska länder anslutna till projektet.

Analytikern: ”Det är första gången vi ser en så här hög halt”

Enligt Stockholmstestet fanns det i genomsnitt ungefär 675 milligram amfetamin per 1000 invånare och dygn, vilket placerar Stockholmarna i topp i Europa när det gäller mängden amfetamin som konsumeras.

Resultatet förvånar Johan Lindberg, kemist och gruppchef på RISE, som analyserat provresultatet från det insamlade avloppsvattnet.

– Det är första gången vi ser en så här hög halt. När man ser ett sånt här värde vill man göra en till analys, för det här är en rejäl varningsflagga. Helst skulle man vilja ha en annan mätning från samma ställe, säger Johan Lindberg.

Högsta resultaten hittills i Europa

Inte i någon av de jämförbara städerna har det någonsin uppmätts ett högre genomsnitt än 450 milligram amfetamin per 1000 invånare och dygn sedan mätningarna började år 2011. Däremot har resultaten för mätningarna år 2019 ännu inte sammanställts.

Men det faktum att testet är gjort över en sjudagarsperiod, och att variationen mellan dagarna är som förväntat, pekar också på att resultatet stämmer.

Kartan på EMCDDA:s hemsida visar att amfetamin är vanligast i norra Europa. De senaste resultaten är från 2018. Foto: EMCDDA

– Man ska vara lite ödmjuk – det är första gången vi gör ett sånt här test. Men jag ser ingen anledning till att det skulle vara fel, säger Johan Lindberg.



Amfetamin vanligt i hela Norden

När det gäller kokainmängden i Stockholms avloppsvatten fanns det i genomsnitt 200 milligram kokain per dag och per 1 000 invånare. Det placerar Stockholm på plats 30 sorterat efter högsta konsumtion om man jämför med de 76 städer som analyserade för kokainrester under en analysvecka under 2018. Jämförs en helgdag hamnar de granskade stockholmarna på plats 25.

De städer som har högst halt kokain i vattnet av de anslutna europeiska städerna 2018 var Bristol i England på nästan 970 milligram dagligen och per tusen invånare, följt av nästan lika höga doser i Amsterdam och Zurich.

I Köpenhamn hittas mer kokain än i Stockholm både på vardag och helg. Minst kokain uppmäts i Finland. Däremot är amfetaminbruket stort även i Finland och specifikt i den mindre finska staden Lahti norr om Helsingfors som placerar sig i topp fem, räknat per milligram per veckodag per 1000 invånare. Även Reykjavik och Oslo befinner sig i topp fem när det gäller uppmätt amfetamin i avloppsvattnet.

På EMCDDA:s hemsida kan du själv jämföra hur Sverige står sig mot de övriga europeiska länderna.