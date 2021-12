Problemen på SJ fortsätter – många inställda tåg på fredagen

Mellan Stockholm och Uppsala har minst 13 tåg ställts in under fredagen. SJ ställer även in ett 20-tal avgångar på linjerna Linköping–Sala, Stockholm–Hallsberg och Stockholm–Arboga.

Orsaken är personalbrist som enligt SJ:s presskontakt Stefan Holmlund beror på ett ökat sjukdomsläge.

– Den senaste veckan har det gått upp mer än vi kunnat förutspå, säger Stefan Holmlund till SVT Sörmland.

SJ uppmanar nu människor att jobba hemifrån om det är möjligt för att minska risken för trängsel på tågen på de drabbade sträckorna. Hur prognosen ser ut till helgen är fortfarande oklart, menar Stefan Holmlund som uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade via hemsidan.

– Vi gör just nu vad vi kan för att säkra att tågen ska kunna gå som vanligt igen så snart som möjligt men har svårt att bedöma hur det kommer att se ut kommande dagar, säger Stefan Holmlund.

Problemen på SJ började startade i november i samband med att företaget gick över till ett nytt schemasystem. Sedan dess har hundratals tågavgångar ställts in över hela landet, särskilt drabbat har trafiken i Mälardalen och Bergslagen varit.