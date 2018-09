Utredning vill ta mer från rika och ge till glesbygdskommuner

Redan i dag får glesbygden mest pengar per invånare, av de runt 100 miljarder som snurrar i utjämningssystemet. Men systemet ses nu över och SVT Nyheter har fått tillgång till preliminära siffror på hur det nya utredningsförslaget kommer slå.

Ett tiotal kommuner, får motsvarande 2 000-2 800 kronor mer per invånare och år jämfört med i dag. Ytterligare 60 kommuner får 1 000-2 000 extra per invånare. Vinnarna är mest mindre kommuner i glesbygd, med tonvikt på Norrland, Dalsland och Småland. För kommuner som Bjurholm och Dals Ed kan förändringen motsvara en hel krona på kommunalskatten.

Bekräftar huvudinriktningen

Den statliga utredaren Håkan Sörman, som tidigare var vd för organisationen Sveriges kommuner och landsting, vill inte säga något om siffror och belopp innan utredningen presenteras i oktober. Han säger att några siffror kan justeras, men han bekräftar huvudinriktningen

– Ja, förenklat uttryck föreslår vi att man omfördelar lite mer, det blir lite mer till glesbygden och lite mindre till större städer, säger han.

Enligt förslaget får 77 kommuner mindre pengar än i dag. I den gruppen finns kommuner med höga medelinkomster, de flesta är kommuner runt storstadsregionerna eller större städer i Norrland. Tre kommuner tappar mer än 1 000 kronor per invånare: Karlstad, Öckerö och Kungsbacka. Ett trettiotal kommuner tappar mer än 500 kronor per person.

Förlorarna och vinnarna i förslaget

Några av förändringarna är att man tar mer hänsyn till höga kostnader per barn för förskolor i glesbygd. Däremot föreslås slopad hänsyn till andel unga som har utländsk bakgrund, istället ges tyngre vikt åt bland annat befolkningens ekonomi och utbildningsnivå. Bland ”förlorarna” i förslaget finns därmed kommuner som Malmö och Stockholm som får minus 200 miljoner kronor. Göteborg får 400 miljoner mindre än i dag. Men sett per invånare, är skillnaden mer dramatisk för vinnarna i glesbygd.

– Vi har viktat om lite, och vi tar mer hänsyn till socioekonomi, inom både skola, förskola och sjukvård, säger Håkan Sörman.

Även landstingen påverkas av förslaget. Landstinget i Stockholm tappar mest – 600 kronor per person, vilket motsvarar cirka 20 öre på landstingsskatten. Största vinnarna är Jämtland/Härjedalen och Gotland, som redan tidigare får mest pengar per person. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Värmland får också mer – runt 1 000 kronor extra per invånare.

Den statliga utredningen beställdes av den rödgröna regeringen. Det kommer bli upp till en ny regering och riksdag i höst, att ta ställning till de slutgiltiga förslagen.