Hotet mot Kårböle tillfälligt avvärjt

Under gårdagen gick Ljusdals kommun ut med ett förberedande meddelande till invånarna i Kårböle att det skulle kunna bli frågan om en evakuering. Då såg man en stor risk att branden på Nötberget skulle sprida sig söderut.

– Just nu ser vi inte någon risk att branden sprider sig dit, säger Hans Norbholm och menar att nattens insatser gett resultat.

Oklara besked om brandflygplan

När det gäller branden kring byn Enskogen, där man tidigare har evakuerat boende, har man inte jobbat med den under natten. Där kommer man att sätta in krafterna under onsdagen.

– Sen väntar vi fortfarande på besked om vi ska få hit brandlygplan. Det skulle göra en enorm skillnad för de är så mycket effektivare än helikoptrarna.

