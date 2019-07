Rekordfångst av ålyngel på kraftstation i Lagan

– Föregående års ålmängd var den största som vi uppmätt sedan 1985. I år ser det också lovande ut, vilket är glädjande, säger Pär Jonsson, drift- och underhållschef på Statkraft i Laholm.

För några år sedan låg den totala fångsten varje år på cirka 50 kilo. Nu har den fyrdubblats.

Rödlistad i flera år

– Med tanke på att ett ålyngel bara väger något enstaka gram är det väldigt mycket, säger Pär Jonsson.

Ynglen läggs i frigolitlådor med andningshål. I lådorna finns också en kopp med is som sänker ålarnas kroppstemperaturen och därmed gör lugnare. Foto: SVT

Vad ökningen faktiskt beror på är svårt att svara på menar han eftersom ålens vandring inte bara påverkas av Sverige. Hur andra europeiska länder agerar har också stor betydelse.

Den europeiska ålen har varit akut hotad och rödlistad hos Artdatabanken sedan år 2005. Sedan 1950-talet har mängderna inkommande yngel minskat rejält – med mer än 90 procent. Bakomliggande orsaker tros vara överfiske, ålens komplicerade livscykel och farliga hinder längs dess långa vandring till och från Sargassohavet i västra Atlanten.

Tre gånger i veckan

Enligt Naturskyddsföreningen kläms och strimlas en stor del av de vandrande ålarna ihjäl av kraftverkens turbinblad varje år.

– Vattenkraften har en lokal påverkan. Det kommer vi inte ifrån, säger Pär Jonsson.

För att motverka det här så gott som möjligt samlas ynglen in i ett stort kärl under kraftverket i Lagan. Tre gånger i veckan under våren och sommaren töms det.

– Sen lägger vi ynglen i lådor och kör ut dem till olika sjöar där de släpps ut och får växa till sig, berättar Pär Jonsson.

”Positiv trend”

När fiskarna är redo att vandra tillbaka igen sker nästa steg. Då är tanken att bolagen köper tillbaka ålen från yrkesfiskare. Därefter transporteras de förbi kraftverken innan de sätts ut nära havet. Detta har inte bara gjorts i Lagan, utan även i Ätran, Göta Älv och Motala Ström.

Projektet, som går under namnet ”Krafttag ål”, startades för åtta år sedan och drivs av Havs-och vattenmyndigheten i samarbete med ett flertal vattenkraftbolag, däribland Statkraft.

Trots att de så ålarna bara är några centimeter och väger något gram kan de ändå vara tre år gamla. Skummet på bilden är det hala sekret som ålarna utsöndrar. Foto: SVT

Här släpps ynglen ut i sjön Bolmen där de får växa sig stora. Foto: SVT

– Eftersom det varit så många yngel den senaste tiden hoppas vi att det här är starten på en positiv trend. Vi håller tummarna för att ålen är på väg tillbaka, säger Pär Jonsson.

I klippet får du följa ålynglen från att de fångas i ålfällan under kraftverket till att de släpps ut i en sjö.