Regnbågsmässa fick avsluta prideveckan

På flera platser i Jönköping har regnbågsflaggor vajat i vinden den här veckan men nu är årets pridevecka slut för den här gången och arrangörerna är nöjda.

– Det har varit en bra vecka men jobbig, konstaterar Petra Bertilsson, ledamot i föreningen Qom ut som arrangerar prideveckan. Hon fortsätter:

– Det har varit väldigt mycket jobb men roligt. Jag tog ledigt från jobbet för att hinna med.

Hoppas på nytt rekord

Höjdpunkten på veckan brukar vara prideparaden och under lördagseftermiddagen gick tusentals personer i tåget mellan Per Brahegymnasiet och Rådhusparken. Där fortsatte sedan festligheterna under kvällen. Totalt 42 ekipage deltog och arrangörerna är väldigt nöjda.

– Det var bra intresse och vi är ganska säkra på att det var fler än förra året, säger Petra Bertilsson från Qom ut.

Firar sex år

Det var 2013 som föreningen Qom ut arrangerade den första pridefestivalen i Jönköping. Då gick cirka 1 300 personer i paraden. Enligt föreningen har deltagarantalet ökat för varje år och under förra året gick ungefär 10 000 personer i paraden.

Däremot är Petra Bertilsson missnöjd med att inte fler folk kantade paraden i år.

– Det var färre än tidigare år. Jag har inte gjort någon närmare analys på varför. Jag tycker vi har marknadsfört evenemanget bra.