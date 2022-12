Hör skolchefen i Kiruna om varför läraren måste gå

I måndags larmade två lärare om att situationen vid mellanstadiet på Nya Raketskolan är värre än innan skyddsstoppet i september. Nu har en av lärarna fått beskedet att han inte fått ett förlängt kontrakt.

Läraren misstänker att detta har med hans larm att göra men kommunen menar att de bara följer lagen, vilket du hör mer om i klippet ovan.

Dementerar lärarnas larm

Det saknas just nu lärare i finska, musik och idrott vid mellanstadiet men utöver det menar rektorn och skolchefen att situationen är under kontroll genom att andra lärare stöttar upp – och genom stöd utifrån under nationella prov.

– Det förekommer just nu en bild om att det skulle vara ett totalt bemaningskaos på Nya Raketsskolans mellanstadium och att vi skulle sakna människor på alla poster. Så ser inte fallet ut vilket vi också gått ut från arbetsgivarhåll och berättat om. Så är inget läget, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Menar du att de lärare som larmat har fel?

– Jag menar inte att någon har fel utan jag menar att den bilden som målas upp av att det är totalt bemanningskaos är inte min bild och det är inte rektorns bild.