LKAB:s analys klar: Brott i pelare en av orsakerna till det stora skalvet

Enligt LKAB:s analysgrupp är det flera faktorer som ligger bakom det största skalvet i gruvans historia.

Centrum låg framför allt i block 22, 1146 meter under jord; ett arbetsområde där det finns tre störtschakt. Där lossas bergmassor ner till en huvudnivå, varifrån malmen transporteras vidare.

Brott på pelare mellan schakten

Enligt analysen som ska vara ett underlag till Arbetsmiljöverket har det varit problem med störtschakten, trots försök till renoveringar.

Det har inneburit större bergsspänningar och ett brott på pelare, som sedan har utvecklats till ett större område där berg har rört sig.

– Vi tror att den här seismiska händelsen började i ett brott i en pelare mellan störtschakten där vi tippar ner malmen och sedan spred sig brottet i ett område som är flera hundra meter stort, säger Fredrik Björkenwall, tillförordnad presschef på LKAB.

Olika brytningstakt

En annan orsak som analysen visar är en eftersläpning i brytningstakten i block 22, vilket innebär att intilliggande block 26 har brutits betydligt längre ner.

– Vi kommer arbeta med flera åtgärder parallellt, en är att nivåjustera block 22 så att det ligger närmare de andra. Det tror vi kommer att minska de seismiska händelserna, säger Björkenwall.

Tur med tidpunkten

Det fanns 13 anställda under jord i anslutning till området när raset inträffade.

– Lyckligtvis kunde alla ta sig ovan jord på ett snabbt och säkert sätt. Det här inträffade vid den tidpunkt där vi har minst antal medarbetare under jord. Givetvis var det bättre att det skedde under natten än under dagen, säger Fredrik Björkenwall.

Svårt ras

I den seismiska händelsens centrum i block 22 är det fortfarande stillestånd i verksamheten.

– Vi har inte kunnat komma in med drönare och besikta på grund av att det har rasat in så pass illa, säger Fredrik Björkenwall.

Det finns olika uppgifter om vilken magnitud skalvet hade. LKAB har ett lokalsystem för att fånga upp de mindre skalven, det visade en magnitud på 3,3. Enligt andra instrument som inte är jämförbara med LKAB:s lokala skala nådde händelsen upp till 4.2 i momentmagnitud.