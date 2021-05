Åtta tappra åskådare i premiären på Stora Valla

Robin Hedlund redo för att se Degerfors IF spela hemmapremiär på Stora Valla. Foto: Sophie Olsson Rahlén/SVT

Coronareglerna är välkända vid det här laget: Max åtta åskådare på fotbollsmatch eller någon annan större tillställning. Men Degerfors IF hade nog önskat fler under första riktiga allsvenska hemmapremiären – på närmare 25 år. Under söndagen är DIF tillbaka på Stora Valla.