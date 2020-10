Örebro kommun trappar upp för att förhindra smittspridning

Just nu är Örebro den kommun i länet som har högst antal smittade per 1000 invånare. Enligt den senaste uppdateringen från Regionen på torsdagen har kommunen 11.56 bekräftade covidfall per 1000 invånare (se faktaruta för antal fall i länets kommuner).

”Det här är en varningssignal som vi i Örebro kommun tar på största allvar”, säger Helena Gullberg stabschef i Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Med anledning av situationen uppger kommunen att resurserna i den centrala staben har utökats. Kommunen har också ökat återkopplingen till de olika kommunala verksamheterna.

”Det ligger ett stort ansvar på chefer i kommunen att leda sina verksamheter på ett smittsäkert sätt, vi måste göra allt vi kan för att bidra till minskad smittspridning. Vi har en viktig roll att se till att riktlinjer och rekommendationer följs och att själva föregå med gott exempel. Och vi förutsätter att vi har alla örebroare med oss i utmaningen i att hålla i och hålla ut, säger Helena Gullberg, stabschef i Örebro kommun.