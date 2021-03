Linköpings besöksnäring hårt drabbad av pandemin

80 procent av företagen som svarade på enkäten tappade gäster och kunder. 83 procent hade en minskad omsättning. 52 procent uppger att antalet året runt-anställda minskat.

– Hälften av deltagarna i undersökningen anger att de mer än halverat sin omsättning under 2020. Efter en tuff vår såg vi en viss återhämtning under sommaren och början av hösten. Men när andra vågen slog till i november blev det riktigt tungt, särskilt för restaurangerna, säger Jörgen Nilsson, ansvarig för besöksnäring på Visit Linköping & Co i ett uttalande.

Men det har inte varit helt nattsvart. 12 procent av företagen anger att man ökade sin omsättning förra året och 38 procent att de utvecklat en ny produkt under pandemin.