Vilt på tallriken för äldre i Åtvidaberg

Främst handlar det om vildsvin och dovhjort som skjuts av kommunjägarna, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Till att börja med kommer vi köpa in tre stycken djur per år som så kallat återtag. Slår projektet väl ut så får vi se om vi ska köpa in fler djur och i framtiden kanske även servera vilt i våra förskolor och skolor, men vi börjar med att servera maträtter baserade på viltkött till boende på Kopparsvanen. Just nu ser vi över vilka maträtter som är mest lämpade att göra utifrån de djur vi får, om det är dovhjort eller vildsvin, säger Jenny Pettersson, kostchef i Åtvidaberg.

De kommunala kockarna kommer få utbildning i viltkunskap, styckning, tillagning med mera. Kommunen menar att kött från vilt har lägre klimatpåverkan och att det finns gott om vilt kring Åtvidaberg.