Danska polisen: ”Iransk underrättelsetjänst planerade attentat“

Enligt danska säkerhetstjänstens (PET) chef Finn Borch Andersen handlade det om en situation där man misstänkte att iransk underrättelsestjänst planerade att utföra ett attentat mot en specifik person i Danmark. Personen ska själv ha iranska kopplingar.

– Jag förstår att många upplevde situationen som frustrerande och att vi inte kunde berätta någonting. Men just då handlade allt om att skydda den person som vi övervakade. Nu kan vi berätta lite mer.

Konkreta hot

Enligt PET-chefen har de haft bevakning på en person från den iranska gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz som är en självständighetsrörelse från sydvästra Iran) sedan i våras efter att man fått information om konkreta hot mot personen.

Det var ett markant hot som fortfarande är aktuellt och danska säkerhetstjänsten har under en tid samarbetat med svensk och norsk säkerhetstjänst kring ärendet.

– Att en utländsk säkerhetstjänst planerar ett attentat i Danmark är en mycket ovanlig och allvarlig situation, säger Finn Borch Andersen .

Sitter anhållen

En person som är norsk medborgare med iransk bakgrund, sitter nu anhållen i Köpenhamn misstänkt för inblandning i det misstänkt planerade attentatet. Han förnekar brott.

Danska säkerhetstjänsten hade fått upplysningar om att en person hade övervakat en fastighet som tillhörde gruppen ASMLA, kort innan man stängde ner Själland.

– Vi antog att den informationen pekade på att ett attentat på dansk mark var på gång, säger Finn Borch Andersen och tillägger att mannen som sitter anhållen misstänkts för att ha utfört rekognisering inför attentatet, men behöver inte nödvändigtvis vara den som skulle utföra det.

Danska regeringen reagerar

Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen skriver på sin Facebook att den danska regeringen kommer reagera och att man just nu samtalar med europeiska partner om ytterligare tilltag.

Regeringen kommer hålla presskonferens kl 18.30 på tisdagskvällen i utrikesministeriet.

Texten uppdateras...