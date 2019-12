Försvunna 20-åringen hittad död

– Under tisdag eftermiddagen har vi anträffat en avliden person i ån. Kroppen som anträffats är den 20-åriga kvinnan, bekräftar polisens presstalesperson Robert Loeffel för TT.

Ärendet rubriceras fortfarande som människorov.

Kan röra sig om mord

Det kan dock röra sig om ett misstänkt mord – något polisen hoppas få svar på inom kort.

Dykare har sökt vid ån under dagen och hittade då den döda kvinna i vattnet. Fyndet gjordes under eftermiddagen, efter att polisen gjort fynd vid Vramsån under den gångna helgen.

– Våra sökhundar gjorde då markeringar intill vattnet. Kroppen ska genomgå rättsmedicinsk undersökning för att fastställa dödsorsaken, säger Robert Loeffel till TT.

20-åringen sågs till senast den 22 november och var försvunnen i över en vecka innan hennes kropp hittades. Flera fynd som kopplades till kvinnan gjordes under helgen, och på måndagen sökte dykare från sjöpolisen efter kvinnan i samma område. Kvinnans anhöriga är underättade.

Texten uppdateras.