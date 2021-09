Ny attack mot hundar – bullar med metallföremål hittades

Bullarna eller bröden som hittades under tisdagen innehöll bland annat rakblad. (Arkivbild) Foto: Alexandra Alvlilja

Under lördagsmorgonen fick polisen i Malmö in ett nytt larm om bullar som lagts ut i staden för att skada hundar. Den här gången hittades elva stycken och de innehöll allihopa vassa metallföremål. Hunden som hittade bullarna blev tvungen att åka in akut till djursjukhuset.